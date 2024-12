Thesocialpost.it - Dalla tragedia di Rigopiano al matrimonio: la storia di Marco e e Magda commuove l’Italia

A quasi otto annitragica frana che ha colpito l’hotel di, devastando la struttura e causando la morte di 29 persone, tra cui i suoi genitori,Foresta, un giovane pescarese di 36 anni, trova finalmente un segno di speranza nella sua vita. Nella chiesa di Manoppello (Pescara),ha unito la sua vita a quella diGiorgione, colei che lo ha salvato in quella fatidica giornata del 18 gennaio 2017. “Alla fine, decisi di rinunciare al soggiorno con mamma e papà, che si rivelò fatale per loro, per poter uscire con. Ci eravamo conosciuti grazie a mia madre e avevamo un appuntamento al cinema. Dopo tanto dolore, oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo”, ha raccontato il neosposo ai giornalisti locali.Leggi anche: Salame ritirato dal commercio per presenza di salmonella: l’avviso del ministeroDal giorno dellaha affrontato il dolore per la perdita della sua famiglia e un lungo percorso legale, ma ha sempre potuto contare sull’amore di