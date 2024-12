Napolipiu.com - Conte arrabbiato per un’opinione su Lukaku. Il Napoli punta Gyokeres

Il Mattino rivela i veri obiettivi di mercato del tecnico pugliese. Nel mirino Gyokeres dello Sporting, valutato 80 milioni. Un interessante retroscena emerge dalle pagine di Il Mattino sul rapporto tra Antonio Conte e il mercato del Napoli. Il quotidiano svela un dettaglio particolare sulla questione Lukaku: "Non gli va giù che tutti dicano che sia il suo pupillo", riportando come la situazione sia ben diversa da quanto si pensi. La realtà, secondo il quotidiano napoletano, è che Aurelio De Laurentiis aveva stabilito un budget che non permetteva di raggiungere i veri obiettivi del tecnico. "De Laurentiis aveva messo un budget per cui era impossibile arrivare ai veri obiettivi di Antonio", tra cui spiccava Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.