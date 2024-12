Ilfattoquotidiano.it - Conservatorio di Milano, “richiesta di arresto per quattro docenti” per il caso dei test di ammissione

A quasi due anni dalle perquisizioni che fecero emergere l’inchiesta, la procura diha avanzato unadi, come riporta il Corriere della Sera, perdelGiuseppe Verdi di: gli insegnanti, secondo l’accusa, avrebbero preteso acconti tra i 9.000 e i 12.000 euro aa su “pacchetti” virtuali di 50-80 lezioni di canto per nascondere le tangenti che avrebbero chiesto fino a febbraio 2023 quando appunto gli agenti della Squadra mobile effettuarono le perquisizioni e i sequestri. L’istituto di formazione musicale, il più grande in Italia, è parte lesa. Tangenti, questa l’ipotesi, per superare idi.Fonti del ministero dell’Università evidenziano come il ministero dell’Università abbia collaborato fattivamente all’indagine e sollecitato una serie di iniziative per interrompere comportamenti fraudolenti.