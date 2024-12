Movieplayer.it - Closer, vent'anni dopo: siamo ancora incastrati nei pericolosi incroci di vita

Il film di Mike Nichols ha attraversato due decadi, ma la tela di tradimenti, seduzione e dolore è più forte che mai. Chi ama a prima vista tradisce al primo sguardo. E noi, in quella tela di tradimenti e amore,prigionieri. Passano glii per la precisione - la folla che ci circonda in uno cittadino muta, evolve, si affastella, ma gli effetti disu noi spettatori non solo rimangono gli stessi, ma anzi, si rafforzano. Visionevisione, ci aggrappiamoa quegli sguardi, a quegli occhi di sconosciuti che si innamorano, tradiscono, piangono, come se fosse la prima volta. Ci innamoriamo per stare male, cadiamo per venirci salvati. Una caduta tra le fiamme della .