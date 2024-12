Notizie.com - Au revoir cinepanettoni: alle piattaforme non interessano, agli attori (che mancano) nemmeno. In esclusiva Enrico Vanzina e Neri Parenti

Leggi su Notizie.com

non si fanno più. L’ultimo risale al 2020, è arrivato dopo 5 anni di stop eè uscito al cinema a causa della pandemia. Ma quali sono i motivi che hanno portato alla perdita di un riferimento popolar-culturale? Sicuramente appena 10 anni fa nessuno se lo sarebbe aspettato.Perché non si fanno più i? La risposta ce la danno(Notizie.com)Sebbene il titolo di primo Cinepanettone viene assegnato a Vacanze di Natale del 1983, in realtà la nomenclatura specifica esce fuori alla fine degli anni novanta in tono dispregiativo verso un cinema ironico, a volte un po’ volgare e quasi mai benvoluto dalla critica. Sebbene sia evidente il crollo a livello narrativo di queste opere, va segnalato anche che i primissimi film di questo ciclo sono scolpiti nella storia del cinema italiano.