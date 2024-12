Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 9 al 13 dicembre: Alice finisce nei guai

Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Unalin onda dal 9 al 13? I fans della soap partenopea sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di tensione, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrate su. La giovane – appena rientrata da Londra – deciderà di ignorare i consigli di Marina e Ferri, e finirà per trovarsi nei.Unal, spoiler al 13Subito dopo essere tornata da Londradeciderà di fare di testa sua e ignorare i consigli di Roberto e Marina. Il disappunto dei coniugi Ferri non sarà sufficiente a dissuaderla dall’uscire con Vinicio per andare a ballare.Quella che apparentemente poteva sembrare una serata divertente e spensierata, si trasformerà però in una brutta disavventura per i due ragazzi.