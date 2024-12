Lortica.it - Torna il “Winter Christmas CSI” ad Arezzo: nove giorni di Giochi e magia natalizia

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato diannuncia il ritorno del tanto atteso evento “CSI” durante le festività invernali. Bambini e bambine dai 3 ai 12 anni potranno vivereall’insegna del divertimento, deie dell’atmosferapresso il “San Domenico Village”, sede ufficiale del CSI di.Le attività si terranno nei seguenti: 23, 24, 27, 28, 30, 31 dicembre, e 2, 3, 4 gennaio, con un appuntamento speciale il 6 gennaio per celebrare l’Epifania. Il programma include laboratori natalizi, visite alla “Città del Natale” e molte altre iniziative curate dagli educatori del gruppo “CSiamo”.Vincenza Balsamo, Responsabile dell’Area Educativa del Comitato, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa:“Dopo il successo dei centri estivi, torniamo con rinnovata energia per le attività natalizie.