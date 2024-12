Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 3.6 a Roccamonfina (Caserta): avvertita anche nel Napoletano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undi3.6 si è verificato alle 7.33 con epicentro nel comune di, in provincia di, a una profondità di 2 chilometri. Ilè stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv. Laè statadalla popolazione in gran parte della provincia diin alcune zone del. Al momento non risultano danni a persone o cose. Ieri mattina invece, alle 7.35, la terra ha tremato nel Vallo di Diano, in, con epicentro a Polla, in provincia di Salerno.in questo caso il sisma di2.3 è stato registrato dalla Sala sismica dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di Roma.L'articoloindi3.6 a):nelproviene da Il Fatto Quotidiano.