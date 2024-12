Lettera43.it - Taylor Swift, è finito l’Eras Tour da 2 miliardi di dollari: cosa farà la popstar?

«Voglio ringraziare ognuno di voi per aver preso parte al capitolo più emozionante della mia vita». Commossa assieme al suo cast di ballerini, dal palco di Vancouverha concluso il suo acclamato e redditizio The Eras. Dopo 149 concerti in 53 Paesi – tra cui due live allo stadio San Siro di Milano nel luglio 2024 – e oltre 10,1 milioni di spettatori, ladella Pennsylvania ha messo il punto allanée musicale più ricca di sempre, iniziata il 17 marzo 2023 in Arizona. L’organizzazione non ha pubblicato i dati ufficiali sugli incassi, ma la rivista specializzata Pollstar ha stimato una cifra superiore ai 2ditanto da frantumare il precedente record di Elton John che, con il doppio dei concerti, si era fermato a 959 milioni. Mentre i suoiies celebrano l’evento sui social, in tanti si chiedono quali possano essere le prossime mosse della loro beniamina.