Lettera43.it - Stellantis, l’Antitrust chiude la verifica su Peugeot e Citroen e ottiene ristori per 7 milioni

Leggi su Lettera43.it

Il difficile anno che sta vivendosembra tutt’altro che vicino a concludersi.ha comunicato di aver concluso le verifiche sull’ottemperanza degli impegni assunti da Groupe PSA Italia e, scaturite dall’istruttoria avviata per il malfunzionamento del serbatoio dell’urea. Si tratta di una vicenda che ha portato molti automobilisti a dover sostituire il serbatoio che impiega l’additivo AdBlue su modelli, con costi non indifferenti perché fuori dalla normale garanzia. Adesso i consumatori e le imprese potranno ottenere agevolazioni. La cifra complessiva ottenuta dalè di 7di euro.Perla cifra potrebbe salireL’Autorità garante, in una nota, ha spiegato che il rafforzamento del programma di assistenza alla clientela ha consentito a consumatori e imprese di effettuare interventi di riparazione/sostituzione presso la rete Citroën ebeneficiando di una scontistica e di contributi per oltre 6di euro.