Sport e Solidarietà: "I Pochos Volley Napoli protagonisti della giornata di raccolta fondi per Telethon al centro Pino Daniele"

Un evento die beneficenza per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie geneticheIn occasionetradizionaleper, che caratterizza il mese di dicembre con numerose iniziative solidali culminanti nella celebre Maratona TV, ihanno preso parte a una straordinariadipresso il “” di Caivano, gestito dalle Fiamme Oro. L’evento, concepito per promuovere laattraverso lo, è stato un grande successo, combinando attivitàive, intrattenimento e generosità per raccoglierea favorericerca scientifica contro le malattie genetiche.Laha vistoatleti e appassionati di numerose discipline, tra cui pallavolo, calcio, padel, tennis, danza e calcio balilla.