Glieroidelcalcio.com - Sergio Brio, lo statuario giocatore vincente, ma mai in nazionale

LoLa carriera dida Lecce, nato il 19 agosto 1956, 1,92 di altezza, un gigante.precoce cresce nelle giovanili del Lecce. Inizialmente impiegato in attacco ma in Salento si accorgono presto di quanto potesse valere nel centro della difesa. Gioca in “C” con la squadra di casa, gli osservatori della Juventus lo notano e nell’ottobre del 1974 Boniperti acquista il suo cartellino. Nel 1974 -75 può prendere coscienza di quello che è il pianeta Juve giocando nella Primavera della stessa, ma allenandosi con la prima squadra.Nel 1975 viene mandato a Pistoia a farsi le ossa. Due anni in “C” è una in “B”, dopo la promozione nella stagione 1976 -77 (la Pistoiese del presidente Marcello Melani nella seconda metà degli anni ’70 era molto ambiziosa, con l’obiettivo di pervenire in “A”, riuscendoci, peraltro, nella stagione 1979 – 80).