Sciatori bloccati dal vento ad Alagna, la testimonianza: "C'era davvero bisogno aprire per forza gli impianti?"

La paura è stata grande, ma dopo aver toccato terra sono cominciate le domande: “Quel che mi chiedo è: perché ci siamo trovati a gestire una situazione come questa?pergli, senza garantire le condizioni di sicurezza? La mia non è una protesta, ma vorrei che da quel che è accaduto si imparasse qualcosa”. È ladi una donna che ha scritto al quotidiano La Repubblica che era tra le 150 persone che nella giornata d’apertura deglidel Monterosa Ski, venerdì 6 dicembre, sono rimaste bloccate in quota a causa del forte. Con la donnano i figli di 6 e 12 anni e, come loro, tanti altri bambini.Le operazioni di soccorso in Valsesia (Vercelli) aed escursionisti, circa 150, che erano rimasti impossibilitati a tornare a valle per il blocco deglia fune, fermati per le forti raffiche disopraValsesia, si erano concluse positivamente.