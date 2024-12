Tvpertutti.it - Roberta dal Piemonte ad Affari tuoi, accetta l'assegno ma poi scopre quanto avrebbe potuto vincere

Leggi su Tvpertutti.it

Adè arrivato il turno delcon. Quella diè stata una vita di alti e bassi, in cui niente le è stato regalato. La concorrente si è emozionata molte volte nel corso della partita, dimostrando di comprendere il valore del denaro. Per questo motivo, il pubblico e De Martino hanno seguito con grande attenzione il gioco dellase, anche se il finale è stato un pochino deludente.Il codice vincente della Lotteria Italia del 9 dicembre 2024Questa volta è stato estratto il codice G005572 per la Lotteria Italia. Il fortunato possessore di questo biglietto si è aggiudicato ben 10.000 euro di vincita. Il tagliando vincente è stato venduto a Roma.Chi è la concorrentediCon, ilè tornato al centro della scena. La concorrente viene da Orbassano, in provincia di Torino, ed è un'addetta ai servizi di pulizia.