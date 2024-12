Quifinanza.it - Rinviato il taglio dell’Irpef del ceto medio, necessario prima far quadrare i conti pubblici

La riduzioneper ilva rinviata. Ci sarà, dunque, ma solo in futuro e cioè quando isaranno maggiormente consolidati e sicuri. È questo quanto riferiscono fonti del Mef dopo il vertice tenutosi a Palazzo Chigi tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, gli altri leader del centrodestra e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro del dibattito anche altri “aggiustamenti””alla Manovra 2025, tra cui l’Ires premiale per le aziende che investono e assumono e la revisione del tetto per le flat tax dipendenti. Raggiunto un accordo anche sulla tassazione degli straordinari degl infermieri e il turn over nella Pa.La riduzioneA spingere verso la riduzione della seconda aliquota Irpef del cosiddettoerano soprattutto Forza Italia e il viceministro dell’Economia Maurizio Leo.