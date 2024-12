Zonawrestling.net - Rikishi critica duramente Nia Jax:”Forse sei nel business sbagliato”

Leggi su Zonawrestling.net

non usa mezzi termini, né trattiene le parole quando si tratta dei colpi di sedia di Nia Jax a Survivor Series. Nel suo podcast Off The Top Rope, il WWE Hall of Famer hatol’ex campionessa femminile di RAW, definendo i suoi colpi “scialbi” lasciando i fan a riflettere sulla sua: “Da wrestler te lo dico: come samoano, devi brandire quella dannata sedia con decisione.” ha detto, mettendo in dubbio se Jax fosse mai stata adeguatamente addestrata a eseguire un convincente colpo di sedia durante i suoi giorni di sviluppo in WWE.“Sembrava quasi una carezza” ha aggiunto. “Non mi sembra che volesse davvero usare la sedia, ma nemmeno che volesse fare male a qualcuno.” Pur ammettendo che i replay al rallentatore potrebbero aver peggiorato la situazione,ha ribadito la sua opinione che la tecnica di Jax non fosse all’altezza.