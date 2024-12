Quifinanza.it - Problemi informatici per Monte dei Paschi di Siena e Widiba: il down blocca l’home banking

La settimana è iniziata decisamente con il piede sbagliato per i clienti delle bancadeidi(banca online di Mps) che, già dalle prime ore di questo lunedì 9 dicembre, hanno riscontratodi accesso ai servizi di homea causa di undell’intero sistema informatico. Sia l’app che il sito, infatti, risultavano inaccessibili, con molti correntisti che avevano indicato il malfunzionamento con diverse segnalazioni sudetector, portale dedicato al monitoraggio in tempo reale del corretto funzionamento dei servizi online. I, così come reso noto dall’Istituto di credito, sono stati risolti intorno alle ore 12:00.Alla base delun guasto internoAnalizzando le segnalazioni lanciate dagli utenti sudetector, si comprende che ildideidiabbia avuto una portato nazionale.