Papa Francesco sostiene i lavoratori di Siena: diritto al lavoro e dignità

Alle 12 in punto di una domenica speciale come l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, sono risuonate le parole diall’Angelus, quella preghiera che ieri mattina è stata ascoltata anche da 20mila fedeli e pellegrini provenienti da tutto il mondo riuniti in Piazza San Pietro. E dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano il Santo Padre ha ricordato. "Sono vicino aidi, Fabriano e Ascoli Piceno, che difendono in modo solidale ilal, che è unalla. Che non gli sia tolto il, per motivi economici o finanziari". Ilha parlato dialalla. La battaglia per ilè dunque una battaglia di diritti, di civiltà. Ed è qui che rovescia il paradigma: non si toglie l’occupazione per motivi economici e finanziari.