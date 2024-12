Sport.quotidiano.net - Oggi la ripresa al Centro. Da valutare Arena e Polito

Dopo la domenica di riposo, la squadra di Dossena riprende la preparazionealle 14,30 alsportivo Fabbri. A differenza di quanto accaduto tra il posticipo di Pontedera e la gara con la Vis Pesaro, Antenucci e compagni hanno a disposizione una settimana abbondante di lavoro prima del prossimo impegno di campionato, in programma domenica prossima sul campo del Gubbio. Alladegli allenamenti, lo staff tecnico dovràle condizioni di, usciti malconci dal match di sabato scorso. Per entrambi comunque si dovrebbe trattare di problemi di poco conto, nella fattispecie una botta e crampi, quindi risolvibili con un po’ di riposo. Del resto, la loro presenza allo stadio Barbetti si profila piuttosto importante, in un reparto che in seguito al turno di squalifica al quale va incontro Nador, sarà nuovamente in emergenza.