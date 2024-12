Lanazione.it - Nuoto Uips 2003 protagonista ai Campionati regionali toscani assoluti con 7 medaglie

Pisa, 9 dicembre 2024 – Si sono svolti presso la piscina Rosi la Bastia di Livorno iorganizzati dal Comitato regionale toscano della Federazione Italiana. Si sono qualificati per questa manifestazione i migliori 32 atleti per gara e sesso a livello assoluto, quindi senza limiti di età. La societàUispè riuscita a qualificare 25 atleti per un totale di 65 gare: alla fine dei 2 giorni di gare i cascinesi si sono piazzati al 6° posto della classifica generale su 45 società affiliate conquistando 7di cui 2 oro, 3 argento e 2 bronzo. Sicuramente uno dei protagonisti è stato Alessandro Sonetti, classe 2004, che sale sul podio per la prima volta in questa competizione e lo fa in maniera prepotente aggiudicandosi il titolo di campione regionale assoluto nella gara simbolo dei 100 stile con il crono di 50’’22, dopo che nella prima frazione di staffetta aveva fermato la piastra a 50’’00.