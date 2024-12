Liberoquotidiano.it - "Non accade da 16 anni": ecco la classifica impietosa della Ferrari

Bisogna saper perdere, cantavano i Rokes nei favolosiSessanta. Laci sta riuscendo benissimo da 16-17: dal 2007 non vince il titolo piloti (l'ultimo re su una Rossa fu Kimi Raikkonen), dal 2008 quello Costruttori. Un'eternità se si valuta questo mondo rutilanteFormula 1 che ha chiuso ieri sera, quando la notte è calata sul gran premio di Abu Dhabi, il mondiale 2024. Ancora una volta a Maranello sono rimasti a bocca asciutta. La storia si ripete: a gennaio si è pieni di buone intenzioni ma a dicembre, quando si fanno i consuntivistagione, “zero tituli” sono quelli in saccoccia. Ieri, sotto la bandiera a scacchi sventolata da Jk Sinner, è sfrecciato Lando Norris, in testa dall'inizio alla fine. Secondo è giunto Carlos Sainz alla gara d'addio, terzo un tonico Leclerc risalito dalla 19esima alla terza posizione.