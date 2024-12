Thesocialpost.it - Nevicata pesante nel Modenese: le auto sepolte, abitanti costretti a scavare

La pioggia incessante che, dalla tarda serata di sabato 7 dicembre sta funestando l'Emilia, ha costretto, nel bolognese, i Comuni di Pianoro e San Lazzaro di Savena a emettere delle ordinanze di evacuazione in via precauzionale di alcune abitazioni, nell'eventualità di un ulteriore ingrossamento dei corsi d'acqua. Si sono infatti formate piene di livello 2 dei fiumi Crostolo, Samoggia, Idice e Sillari, mentre i fiumi Secchia, Reno, Panaro, Senio e Lamone hanno visto transitare piene di livello 1. Preoccupazione, dunque, anche nel, dove oggi restano chiuse le scuole nei comuni di Serramazzoni e Zocca. Precipitazioni intense nel ferrarese, dove sono scesi oltre 30 millimetri di pioggia in poche ore.