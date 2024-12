Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Davyskiba remissivo, anche Anzani non convince

DE CECCO 6 (att. 50% su 2, 1 b.s., 1 muro) – Nella seconda metà della partita ha il pregio di intuire qual è il cavallo su cui puntare, prima Rinaldi e poi Buchegger. Nel finale la ricezione non gli offre nulla di giocabile. MEIJS (1 e.p.) e IKHBAYRI sv (att. 100% su 1, 1 b.s.) sv – Brevi passaggi in campo. BUCHEGGER 6 (att. 53% su 30 con 3 err. e 1 muro sub., ric. 50% su 2, 2 ace, 6 b.s.) – Quando la partita sembra persa è il primo a riaccendersi. Nel finale, proprio mentre spinge al massimo, il flipper della ricezione non gli offre palloni attaccabili.4,5 (foto att. 30% su 10 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 67% su 3 con 1 err., 3 b.s.) – Appena riguadagnati i galloni da titolare se li strappa di dosso con le sue mani, tenendo un atteggiamentosin dalle prime battute.