La tassa di soggiorno vale 1 miliardo di euro, la classifica delle Regioni che incassano di più

Il successo del turismo giova anche alle casse degli enti locali grazie alledi. Secondo un rapporto di Jfc, nel 2024 in tutta Italia la raccolta di questasfiorerà ildi, fermandosi a 976 milioni. La soglia verrà superata nel 2025 stando alle previsioni dello stesso rapporto, che prevede un incasso di 1,52 miliardi diper il prossimo anno.Il gettito fiscale dell’imposta dinon è però ripartito equamente su tutto il territorio nazionale. La regione che incassa più di ogni altra è il Lazio, grazie al gran numero di turisti attratti da Roma ogni anno, seguita dalla Lombardia.dida recordL’importo delladiha fatto segnare nuovi record nel 2024. Secondo il report nel 2024 i comuni italiani hanno ricevuto in tutto 976 milioni dida questa imposta: “Cifre davvero monstre che ci indicano come questasia considerata dai Comuni uno strumento essenziale per acquisire risorse, la maggior partequali utilizzate per interventi non turistici” recita il rapporto di Jfc anticipato da Ansa, che ha calcolato gli importi.