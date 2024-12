Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Johnny Depp ha lavorato come barista in un locale parigino. Il gestore del locale: “Jack vuole stare lontano dai riflettori, è un bravo ragazzo”

Non ama i, né le telecamere. E sembra quasi strano considerando che suo padre è uno dei più celebri attori nella storia del cinema moderno. Ma a John CristopherIII, soprannominato, non interessa. Il secondogenito die Vanessa Paradis preferisce mantenere un profilo basso. Diversamente anche dalla sorella, Lily Rose, che di mestiere fa l’attrice e modella,si è sempre tenuto alla larga dalle luci della ribalta, prediligendo quindi una vita ‘normale’. Lo dimostra anche il lavoro che ha scelto, dipendente di un ristorante a Parigi, nonostante presumibilmente non fosse necessario, almeno in termini economici.Lo riporta il Daily Mail, che ha contattato il proprietario delin cui haper due anni: “È untenersidei“, sono le sue parole al tabloid britannico.