Ilgiorno.it - Giussano, accoltellata al centro commerciale: grave ragazza di 24 anni

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza Brianza) –aldi 24portata all’ospedale in gravi condizioni. La violenta aggressione, dai contorni ancora da definire, è avvenuta alle 13.30 di oggi lunedì 9 dicembre al centoGran, in via Prealpi nell’omonimo Comune della Brianza. Laè stata colpita con un fendente alla schiena. Al momento non sono note le generalità dell’aggressore. Subito è scattato l’allarme e qualcuno dalla folla ha chiamato i soccorsi, intervenuti con automedica e ambulanza per soccorrere la 24enne e portarla al San Gerardo di Monza in codice rosso. Alsono arrivati anche i carabinieri che ora indagano sull’episodio.