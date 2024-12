Gesù a Spaccanapoli città-presepe | al Suor Orsola anteprima del docufilm di Pannone con Niola e Moro

Leggi su Ildenaro.it

“Napoli vista dall’alto sembra un. Non sai mai se è lache imita ilo il contrario”. Così l’antropologo Marinoriassume il racconto di “– Viaggio nella”, ilrealizzato dal Master di Cinema e Televisione dell’UniversitàBenincasa di Napoli diretto dal produttore Nicola Giuliano per celebrare i suoi primi dieci anni di attività non solo didattica ma anche e soprattutto produttiva.Il(trailer su www.facebook.com/mastercinematv.it), nato da un’idea del Rettore Lucio d’Alessandro, all’interno del progetto “L’arte presepiale come patrimonio immateriale delladi Napoli”, e realizzato con la regia di Gianfranco, il montaggio di Sergio Scoppetta e lo storytelling degli antropologi Marinoed Elisabetta, sarà proiettato innazionale mercoledì 11 dicembre alle ore 11 nella Sala degli Angeli dell’UniversitàBenincasa.