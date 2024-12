Laprimapagina.it - Gasperini al comando della classifica di Serie A!

Leggi su Laprimapagina.it

Il Napoli di Conte cade per la seconda volta contro la Lazio di Baroni. Ad approfittarne è l’Atalanta di. Il Gasp è aldiA con 34 punti dopo 15 giornate con 2 punti di margine sui partenopei e 3 sul terzetto Inter, Fiorentina e Lazio (interisti e viola con una partita da recuperare). Dopo avere eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, giovedì all’Olimpico, al “Maradona” alla Lazio riesce il bis. La Lazio non è più una sorpresa.La Lazio sale quinta a 31 punti con la Fiorentina e con l’Inter e la Dea è capolista con l’intenzione di rimanerci a lungo. A Bergamo per scaramanzia non si pronuncia la parola scudetto ma anulla è precluso!