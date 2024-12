Lanazione.it - “Forza, stiamo tirando fuori la testa dalla zona pericolosa“

"Abbiamo fatto una buona partita fino al terzo gol. Poi siamo calati dal punto di vista dell’attenzione e non va bene, perché avremmo dovuto gestire meglio la situazione, visto che eravamo nettamente più forti. Dobbiamo sicuramente migliorare da questo punto di vista". Marco Mariotti è sì soddisfatto dopo il 3-0 rifilato al Corticella, ma ha comunque qualcosa da rimproverare. "Bisogna crescere nella lettura dei momenti della partita. Le note positive non mancano, ma non abbiamo ancora fatto niente.ladella classifica, ma ora abbiamo davanti a noi due sfide importanti che dovranno portarci a cominciare l’anno nuovo, in casa con il Ravenna, con il botto. Quella è una gara che attendiamo particolarmente". Per il terzo match consecutivo, nessun gol incassato da parte del Prato.