Fiorentina-Cagliari 1-0 le pagelle viola

Firenze, 9 dicembre 2024 – Ledi. De Gea 6,5 - Salva in avvio con un grande intervento una conclusione pericolosa di Makoumbou, che però era in fuorigioco. Per il resto sorveglia con tranquillità ogni possibile situazione pericolosa, uscendo sempre con scelte di tempo giuste. Dodo 6,5 - Corre, corre e corre. Mai a vuoto. Può non essere sempre preciso, ma come fai a rinunciare al suo contributo. Con Augello ingaggia una serie di duelli in velocità che il brasiliano vince. Più complicato quando entra Luvumbo e sono subito scintille. Comuzzo 7 - Un’altra prestazione solida e ordinata per il giovane difensore che non trema quando cambiano gli avversari diretti. Ma l’aspetto che sorprende di più è la personalità che mostra, dando anche indicazioni a colleghi più esperti che annuiscono.