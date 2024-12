Ferrara crolla il balcone della villa storica durante la gita scolastica | professore e guida turistica precipitano da 5 metri

Leggi su Open.online

Paura a Ro Ferrarese, frazione del Comune di Riva del Po, in provincia di, dove unRivani Farolfi ètouna. L’incidente è avvenuto poco dopo che gli studenti di una scuola media vi si erano affacciati per ammirare la vista. Fortunatamente, i ragazzi e le ragazze erano rientrati appena in tempo prima del cedimento strutturale. Sulerano invece ancora presenti l’insegnante e la, che sono caduti per cinqueassieme ai calcinacci. Gli studenti, illesi, sono stati riaccompagnati a scuola, mentre prof esono stati portati d’urgenza all’ospedale di Cona () per ricevere cure mediche. Le cause del cedimento rimangono da accertare. Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco di Rovigo e di, oltre al personale medico e i Carabinieri.