Ecco chi non deve pagare più l'Imu: la svolta che può cambiare il portafoglio

Prosegue la battaglia del Comune di Firenze contro quello che viene chiamato “overtourism”, in sostanza i troppi turisti, soprattutto nel centro storico. Peccato che poi ci vada di mezzo, nei fatti, la libertà d'impresa, e nella fattispecie i proprietari di abitazioni che decidono di affittarli per brevi periodo proprio ai turisti, proprietari ormai additati a “speculatori”. In questo senso, l'amministrazione fiorentina (di centrosinistra) la prende più larga, e decide dunque di emanare un provvedimento per disincentivare gli affitti in questione - quelli comunemente definiti “b&b”. Più precisamente, «un contributo (si parla di circa 250mila euro) a ristoro dell'Imu - così si legge sul sito del Comune - per chi, proprietario di un immobile in area Unesco (vale a dire l'area inclusa entro il circuito dei viali corrispondente all'antica cerchia delle mura trecentesche, in larga parte demolita nella seconda metà del XIX secolo, ndr), nel corso del 2024 ha cessato attività di locazione turistica o altra attività ricettiva extra-alberghiera ed è passato a un affitto di tipo residenziale».