Ternana | vendere sì ma per ricostruire L’obiettivo è un campionato senza affanni

La Ternana si prepara a rivoluzionare la rosa, puntando a un campionato senza affanni. Con la partenza di Tiago Casasola verso la Salernitana e le discussioni su Marco Capuano, i rossoverdi cercano di ricostruire un progetto solido e sostenibile. L’obiettivo? Garantire stabilità e crescita, mantenendo l’equilibrio tra ambizioni e responsabilità . La strategia è chiara: vendere per investire nel presente e nel futuro, puntando a un campionato all’altezza delle aspettative.

La prima partenza di spicco tra i "sotto contratto" è quella di Tiago Casasola. Il difensore-esterno destro sta per passare a titolo definitivo alla Salernitana con un contratto biennale. Nel relativo summit il diesse rossoverde Carlo Mammarella e il suo collega Daniele Faggiano hanno anche continuato a parlare di Marco Capuano che però la Ternana non vorrebbe lasciar andare. L'obbligo assoluto di giungere a una società sostenibile a livello economico-finanziario, dunque di agevolare al massimo la trattativa di cessione del pacchetto azionario rossoverde, inizia dunque a produrre effetti inevitabili.

