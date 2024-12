Tuttivip.it - “Cosa succede ora a Lulù”. Le altre sorelle Selassié rompono il silenzio: l’annuncio dopo le brutte notizie

Negli ultimi giorni,è finita al centro dell’attenzione mediatica a causa di una denuncia per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, che l’ha portata a processo. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito, alimentato dalle dichiarazioni del nuotatore contenute nella denuncia e dalla risposta della giovane influencer. Secondo i verbali, oltre allo stalking, si parla di presunte aggressioni fisiche che avrebbero costretto Manuel a cambiare alcune sue abitudini, incluso il modo in cui gestiva appuntamenti conragazze.Oggi, a intervenire in difesa disono state leClarissa e Jessica, che hanno utilizzato il profilo Instagram di Clarissa per esprimere il loro sostegno e fare chiarezza sulla situazione. Nelle loro storie, le due hanno spiegato di essersi prese del tempo per riflettere prima di parlare pubblicamente.