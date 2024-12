Ilfoglio.it - Come investire sul calcio giovanile. Incubatore di valore sociale ed economico

L’insidia è credere che ilsia solo una via di passaggio, lungo la strada verso il pallone che conta. Più pedagogico, sebbene non ancora esaustivo, pensarlodegli uomini che verranno. Perché, per dare dignità piena al pallone dei ragazzi, occorre pensarlo anchepunto di arrivo, un po’a volte avviene al di là dell’uscio di casa. Tanto che, “il direttore tecnico delle giovanili dell’Ajax non è interessato ad andare in prima squadra. Anche perché, nella posizione che ha, guadagna bene e non gli serve ambire ad altro”. Un ribaltamento dei paradigmi, insomma, rispetto alle abitudini del nostro. Che induce a essere pronti “semplicemente a copiare”, per dirla con Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della Figc. È il tweet di ‘e futuro - prospettive di sviluppo e formazione del’ che nell’Lca Building di Milano ha messo di fronte allo specchio ildi oggi, chiedendogli cosa vorrà essere domani.