Bergamonews.it - Centri per l’impiego: attivo il nuovo database per la consultazione degli annunci di lavoro e per candidarsi direttamente online

Bergamo. Da oggi,alle offerte dipubblicate daiperdella Provincia di Bergamo diventa più semplice. Il portale provinciale si rinnova e mette a disposizione una nuova interfaccia per consultare le offerte didelle aziende del territorio, rendendo l’esperienza di navigazione più intuitiva.Sulla piattaforma – accessibile al seguente link https://offerte.provincia.bergamo.it/ – il cittadino potrà ricercare velocemente glifiltrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire tutti i dettagli dell’offerta econ pochi clic. Infatti, per inoltrare la propria candidatura, non è più previsto l’invio di una mail al Centro per, ma basta compilaresul sito i campi richiesti e allegare il proprio Curriculum Vitae.