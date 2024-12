Sport.periodicodaily.com - Benfica-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata di Champions League 2024/2025. I rossoblù si giocano le loro residue possibilità di qualificazione sul campo di un avversario ostico e di grande esperienza internazionale.si giocherà mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio do sldi Lisbona.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lusitani sono costretti ad inseguire sia in patria,Sporting e Porto stanno andando ad un’altra velocità, che in Europa in cui hanno ottenuto nove punti in cinque gare. Un discreto bottino in linea con l’obiettivo di qualificarsi direttamente agli ottavi oppure attraverso i play-off. Tre le vittorie conseguite nel massimo torneo continentale, contro Atletico Madrid, Stella Rossa e Monaco, e due le sconfitte, in trasferta contro il Bayern Monaco e davanti al proprio pubblico contro il Feyennord.