Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della decima giornata di A1. Doppia doppia per Panzera che fa volare Schio

Si è disputata nel weekend ladel massimo campionato italianodi, con il fine settimana che ha dato uno scossone soprattutto in zona salvezza, con i colpi di Battipaglia e San Martino di Lupari a scombinare le carte. E con diversea mettersi in mostra.Si è partiti da Sassari, dove la Reyer Venezia ha dominato imponendosi per 58-93. Due le azzurre incifra per le venete, con Lorela Cubaj e Matilde Villa che segnano entrambe 11 punti, mentre alle sarde non bastano i 12 punti di Debora Carangelo e i 10 di Silvia Pastrello.Match senza storia neanche tra l’Alpo e, con le ospiti che hanno vinto per 57-104. Perspiccano ladi Ilaria, con 13 punti e 10 rimbalzi, così come i 12 punti di Costanza Verona, ladi Olbis Futo Andrè (11 punti e 13 rimbalzi) e gli 11 punti di Martina Bestagno.