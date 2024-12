Ilfattoquotidiano.it - Base jumper 23enne si schianta contro la falesia e muore: nella zona c’era il divieto di volo con parapendio

Unfinito in tragedia. Undi 32 anni, di origini spagnole, ha perso la vita a Campione del Garda,ndosiladurante un lancio con il. L’uomo, che si trovava in compagnia di un amico, si è lanciato dalla cima del monte nonostantelocalità gardesana ilsia vietato da un’ordinanza del sindaco che risale al 2019.L’incidente è avvenutomattinata di oggi, 9 dicembre 2024: secondo le prime ricostruzioni, ilavrebbe perso illlo della vela durante ilndosila parete rocciosa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con l’elisoccorso di Verona Emergenza, il soccorso alpino e i Carabinieri. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.