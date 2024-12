Lanazione.it - Appuntamento con “Talenti sotto l’Albero” al Teatro Moderno di Tegoleto

Arezzo, 9 dicembre 2024 – Torna sabato 14 dicembre, dalle ore 21.15, l’con. Galà di Premiazione deidel territorio aldi. L’evento natalizio è promosso dall’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana per omaggiare i propri cittadini che si sono distinti in vari ambiti arrivando a conseguire risultati importanti. L’iniziativa nasce dal desiderio dell’Amministrazione stessa di consegnare un riconoscimento a persone del territorio che si sono distinte nella loro vita, creando un’occasione per far conoscere la loro passione o professione e i risultati ottenuti con impegno e determinazione. “Il territorio di Civitella – commenta il Sindaco Andrea Tavarnesi – non solo è ricco di storia, di testimonianze culturali e bellezze paesaggistiche ma riserva talvolta un patrimonio di personalità eccellenti che come Amministrazione riteniamo di avere il dovere oltre che il piacere di promuovere”.