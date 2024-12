.com - Ancona Calcio / Addio a Lauretta, tra le fondatrici delle “Noi Biancorosse”

in lutto perMorbidoni, storica supporter biancorossa e fondatrice del club Noiche così l’ha ricordata: “da sempre molto legata ai colori biancorossi, supportava sempre il club e in ogni momento la squadra. Sempre obiettiva e fonte di incoraggiamento per tutti. Una donna dal cuore buono molto attiva anche nel sociale”, 9 dicembre 2024 – L’calcistica piangeMorbidoni, storica tifosa biancorossa.Tra ledel club di tifose doriche “Noisi è spenta durante la scorsa notte all’età di 78 anni presso l’Ospedale Riuniti di Torrette dove era ricoverata a seguito di una caduta. La cerimonia funebre si terrà domani alle 15.30 presso la chiesa di San Paolo a Vallemiano. Il club Noiha voluto ricordarla tramite un sentito post su Facebook: “Con profondo cordoglio, la nostraquesta notte ci ha lasciati.