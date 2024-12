Ilfattoquotidiano.it - A prendersi cura dei genitori anziani ci si trova di fronte a una nuova nascita

di Rosamaria FumarolaQuando si parla delladei, il senso di colpa diventa un portato inevitabile di cui ci si deve fare carico, come se il terribile dolore per il loro decadimento psicofisico non fosse già una prova della mancanza di responsabilità, dia qualsiasi tribunale.La ragione risiede nel fatto che un padre o una madre rappresentano una parte di ciò che siamo, della componente più profonda di noi, e unaloro rivolta è anche un atto di attenzione verso sé stessi. In tutto questo, ovviamente, c’è da sempre anche un dettato morale che la società impone, e che è impossibile separare dal resto.Assistere chi si ama ci obbliga anzitutto a porci delle domande, soprattutto in relazione a chi siamo, perché questo consente dire le energie necessarie ad affrontare il viaggio.