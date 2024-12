Iltempo.it - Virus Congo, cosa sappiamo del caso sospetto a Lucca: "Venti giorni di febbre"

Undi un paziente cinquantenne condi rientro dalha fatto scattare l'allarme per la possibilità che avesse contratto la malattia ancora sconosciuta che ha causato una settantina di morti nel Paese africano. L'uomo è stato ricoverato il 22 novembre e dimesso il 3 dicembre perché guarito ma, dopo che è scattato l'allarme in, l'ospedale San Luca diha informato l'Istituto Superiore di Sanità che sta monitorando la situazione in costante contatto con il ministero della Salute. I SINTOMI - La sintomatologia influenzale cone anemia era potenzialmente riconducibile a quella descritta negli ultiminel Paese africano, ha riferito Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute.