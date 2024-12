Trump minaccia di lasciare la Nato | Per l’Ucraina paghino gli europei E la Russia apre ai negoziati

Leggi su Open.online

Donalddila. In un’intervista con ABC News, il neo eletto presidente americano ha detto di considerare seriamente l’uscita degli Stati Uniti dalla, qualora gli alleati non iniziassero a «pagare i loro conti». «Se non saremo trattati giustamente», ha detto, «assolutamente prenderò in considerazione questa possibilità». Non solo. In un’altra intervista rilasciata a a NBC Newsha dichiarato che la sua amministrazione potrebbe decidere di ridurre gli aiuti al, come si vocifera da tempo. Il colloquio è stato, però, registrato venerdì scorso, prima dell’incontro a Parigi di sabato sera con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ospitato all’Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron. Alla domanda diretta sul tema del possibile taglio degli aiuti al, l’ex presidente ha risposto con un significativo «probabilmente», lasciando intendere che un cambiamento nella politica di sostegno a Kiev è tutt’altro che escluso.