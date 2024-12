Secoloditalia.it - “Stop allo Ius soli, è ridicolo”: l’annuncio di Trump gela i dem Usa (ma anche quelli italiani)

Leggi su Secoloditalia.it

Brutte notizie per la sinistra italiana: per lo Iusdovranno a breve trovare un modello diverso da quello americano.di Donaldtiene banco negli Stati Uniti ma indirettamente fa scalporeOltreoceano: un clamoroso quanto netto no alla “cittadinanza per nascita”, che andrebbe a cancellare un diritto sancito dalla Costituzione americana.Ius: Schlein e compagni dovranno trovare un modello diverso da quello Usa?Il modello americano con cui si riempiono la bocca i vari Bonelli e Fratoianni e Schlein, scricchiola paurosamente.ha infatti definito senza mezzi termini “” il mantenimento dello Ius. Appare emblematico che tale annuncio sia arrivato nel corso della prima intervista televisiva ufficiale dida presidente eletto. Proprio la lotta all’immigrazione illegale è stato uno dei temi vincenti della campagna elettorale del candidato repubblicano.