Ilfattoquotidiano.it - Siria, sospesi i voli all’aeroporto di Damasco dopo l’arrivo dei ribelli jihadisti: il caos e la fuga di personale e viaggiatori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

da e per l’aeroporto internazionale disono statialmeno fino al 18 dicembre, secondo quanto affermano mediani. L’aeroporto, condei, è stato evacuato. “Per ora non ci sono. Siamo in attesa di ulteriori informazioni dalla nostra compagnia sulla ripresa dei”, ha detto un portavoce, citato dai media. Alcune immagini postate sui social mostrano ladelle persone dallo scaloL'articolodidei: ile ladiproviene da Il Fatto Quotidiano.