Siria i ribelli prendono Damasco | Assad ha lasciato il Paese

Nella notte il governono è caduto: le forze antigovernative hanno rovesciato il potere di. L’esercito regolare ha abbandonato ildopo che isono entrati a, annunciando la fuga di Bashar.Il capo di un osservatorio di guerra dell’opposizionena ha affermato che il presidente Basharavevailper una località non rivelata, fuggendo prima degli insorti che hanno affermato di essere entrati ain seguito alla rapida avanzata attraverso il. Il primo ministrono Mohammed Ghazi Jalali ha affermato che il governo era pronto a “tendere la mano” all’opposizione e a trasferire le sue funzioni a un governo di transizione.“Sono a casa mia e non me ne sono andato, e questo perché appartengo a questo”, ha affermato Jalili in una dichiarazione video.