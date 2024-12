Top-games.it - Silent Hill, la classifica dei peggiori giochi della serie al migliore

Con la notizia che Konami ha deciso di riesumare la sua ip più amata, ovvero, noi di Top Games abbiamo deciso di stilare una nostrapersonale suihorror e dei migliori.Vediamo insieme se l’ordine in cui abbiamo messo i titoli rispecchiano la vostra idea di gradimento. Per correttezza abbiamo evitato di inserire spin off come la versione per cabinato e il Book of Memories per PsVita, ma abbiamo deciso di concentrarci sui capitoli principaliDownpour il primo deiCome era lecito aspettarsi, l’ultimo capitolo uscito ormai nel lontano 2012 ad opera di Vatra Games si trova in ultima posizione.Il titolo uscito su PlayStation 3 e Xbox 360 non meriterebbe l’ultimo gradinose non fosse per alcuni evidenti difetti occuperebbe una posizione più alta, complice il fatto che c’è stato un parziale ritorno alle origini dopo la sterzata di rotta avvenuta con Homecoming.