Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese-Progresso: sfida decisiva per la risalita in classifica

Quattro punti nelle ultime due giornate e nessuna rete subita. Lasta tentando lae per imprimere una decisa accelerata al suo percorso serve senza dubbio una vittoria, oggi, contro il. I bolognesi allenati da Davide Marchini sono al limite della zona playout e certamente il loro primo obiettivo sarà quello di non perdere per non farsi inguaiare ancora di più. Se laha il problema del gol di certo lo condivide proprio colche fino a questo momento ha battuto i portieri avversari in appena sei occasioni, certo i rossoblu stanno facendo meglio in fase difensiva visto che hanno subito dieci gol in meno dei giallorossi di San Mauro. Fino al 18 dicembre il mercato è aperto e chi deve corriere ai ripari lo sta facendo: dopo l’arrivo di Matteo Beconcini che va a rimpinguare la quota degli under e offre a Stefano Protti l’opportunità di schierare un giovane in difesa, a San Mauro è appena arrivato anche Daniele Forte, centrocampista, classe 1990, che sicuramente è in grado di alzare il livello di esperienza del reparto e anche di capacità di andare in rete considerando che Forte la migliore annata in quanto a reti segnate l’ha vissuta a Ravenna con 10 gol messi a segno, ma in ogni caso ha buona confidenza con il gol.