Oasport.it - Rugby femminile Serie A, Colorno ferma il Valsugana, è corsa a quattro in vetta

Si è conclusa la quarta giornta del massimo campionato italianodi. E in un turno ricco di spunti spicca la netta vittoria delnel big match contro il, che permette alle emiliane di accorciare la classifica in, consquadre racchiuse in un solo punto.Nel primo match disputato le campionesse d’Italia di Villorba hanno battuto l’UnioneCapitolina per 15-43, balzando in testa alla classifica con 15 punti. Procede invece da imbattuto il cammino di, che ha battuto 20-5, raggiungendo quota 14 punti (al netto dei 4 punti di penalizzazione). A 14 anche le stesse Valsugirls e il CUS Milano, che fa il derby universitario con Torino. Rimane infine in fondo alla classifica Volvera, sconfitto dalla Benetton Treviso.A Elite– IV giornataUnioneCapitolina v Arredissima Villorba 15-32SIA MPLPadova 20-5BenettonTreviso v Volvera29-7Iveco Cus Torino v CUS Milano12-29A Elite– ClassificaArredissima Villorba15, SIA MPL14*,Padova 14, CUS Milano14, BenettonTreviso 7, UnioneCapitolina 1*, IVECO Cus Torino 1*, Volvera0*4 punti di penalizzazione